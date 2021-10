Tourismus auf Sparflamme – Baselland verschläft Boom mit Ferienwohnungen Der Ferienwohnungsmarkt in der Schweiz ist in den Corona-Jahren massiv gewachsen. Der Kanton Jura ist auf den Zug aufgestiegen, das Baselbiet nicht. Kurt Tschan

Blick in eine luxuriöse Ferienwohnung auf dem Bruderholz. Der Preis pro Woche beginnt für zwei Personen bei 2450 Franken. Foto: e-domizil

Jede fünfte Logiernacht in der Schweiz wird in einer Ferienwohnung gebucht. Summa summarum ergibt dies elf Millionen Logiernächte pro Jahr. Tendenz steigend. Während Hotels in den beiden Corona-Jahren ihren Betrieb teilweise schliessen oder reduzieren mussten, blieben die Ferienwohnungen offen. Als sicherer Rückzugsort für Ferienhungrige, die unter sich bleiben wollten, waren sie heiss begehrt.

«Wir könnten noch viel mehr Wohnungen vermieten.» Marcel Meek, Geschäftsführer der e-domizil AG

In der Krise wurde das Angebot sogar ausgebaut. Zweitwohnungsbesitzer profitierten ganz direkt vom Lockdown. Dies bestätigt Marcel Meek, Geschäftsführer der e-domizil AG, Marktleader bei der Onlinevermittlung von Ferienwohnungen in der Schweiz. Im ersten Corona-Jahr habe es in allen wichtigen Regionen Wachstumsraten von 50 bis 100 Prozent gegeben, sagt er. Auch kleinere Destinationen hätten durch Covid-19 profitiert. «Wir erleben gerade einen Boom, der anhält», sagt Meek.