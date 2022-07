Jetzt also doch – Baselland verbietet Feuerwerk zum 1. August Nachdem mehr als die Hälfte aller Baselbieter Gemeinden ein Feuerwerksverbot beschlossen hat, zieht der Kanton nun nach. Katrin Hauser

Kein Feuerwerk im Baselbiet: Dies beschloss der Kanton am Donnerstagnachmittag. Bild: Gemeinde Duggingen

Baselland verbietet ab sofort das Zünden von Feuerwerk auf dem gesamten Kantonsgebiet. Er folgt somit dem Trend in seinen Gemeinden. Bis am Mittwoch vertrat der Kanton noch die Meinung, ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe würde ausreichen. Nachdem Gemeinde um Gemeinde – darunter auch der Kantonshauptort Liestal – jedoch weiter gegangen ist und in Eigenregie ein absolutes Feuer- oder Feuerwerksverbot aussprach, folgt nun auch der Kanton.

«Aufgrund der anhaltenden Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr weiter an», erklärt der Kantonale Führungsstab seinen Entscheid am Donnerstagnachmittag in einer Medienmitteilung. «Die prognostizierten Regenfälle sind ausgeblieben oder werden sehr schwach ausfallen, dazu kommt, dass zum Teil Wind aufkommt.» Das hochsommerliche Wetter der vergangenen Tage verschärfe das Waldbrandrisiko weiter. «Ab sofort gilt deshalb ein Feuerwerksverbot.» Das beinhaltet das Abbrennen von jeglichen Feuerwerkskörpern sowie Höhen- und 1.-August-Feuer.

Weiterhin ist es ausserdem verboten, im Wald und an den Waldrändern Feuer zu entfachen (Mindestabstand 50 Meter). Ebenso dürfen keine brennenden Zigaretten weggeworfen werden.

Update folgt…

Katrin Hauser ist Mitglied des lokalen Politikteams. Sie schreibt Analysen, Hintergründe und Porträts, macht aber auch gerne Beiträge zu lokalen Statistiken. Mehr Infos @KatrinHauser_94

Fehler gefunden?Jetzt melden.