Massentests in Unternehmen – Baselland top, Basel-Stadt flop Während das Baselbiet sein Testprogramm massiv steigern konnte, hinkt der Stadtkanton hinterher. Private Firmen können sich noch nicht registrieren lassen. Laut einer Umfrage der Handelskammer wollen das aber auch nicht alle. Andrea Schuhmacher

Mit kostenlosen Massentests sollen Corona-Fälle aufgedeckt werden, die symptomlos bleiben. Foto: Moritz Hager

Testen, testen, testen. So lautet die Devise der Behörden, um die Corona-Übertragungsketten zu unterbrechen. Denn nur mit einem Test können die Fälle aufgedeckt werden, die symptomlos bleiben. Der Bundesrat entschied deshalb Anfang März, nicht nur für kostenlose Selbsttests aufzukommen, sondern auch Massentests in Schulen und Unternehmen zu finanzieren. Dies, solange ein entsprechendes Konzept der Kantone vorliegt.

Bei den Unternehmen geht die Testoffensive erst jetzt richtig los. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind aber gross. In der Nordwestschweiz können sich private Firmen im Kanton Solothurn, im Kanton Aargau und im Kanton Baselland für Massentests registrieren lassen. Mit den eigentlichen Tests hat aber erst das Baselbiet angefangen. Der Kanton Basel-Stadt bildet das Schlusslicht: Stand Freitag, 9. April, ist der Stadtkanton noch an der Auswertung der Daten aus einer Pilotphase. Registrieren können sich Firmen noch nicht. Laut einem Zwischenbericht des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt will man ein «nachhaltiges, langfristig gültiges Testsystem aufbauen, das auch in ein bis zwei Jahren noch durchführbar ist». Das braucht Zeit.