200’000 Franken pro Jahr – Baselland soll Swisspeace aus der Patsche helfen Das Friedensinstitut braucht Geld. SP-Landrat Adil Koller sieht eine Gelegenheit für den Kanton, effektiv zu Krisenbewältigungen wie derzeit beim Krieg in der Ukraine beizutragen. Jan Amsler

«Eine gute und effektive Möglichkeit für den Kanton, etwas zu bewegen»: SP-Landrat Adil Koller. Foto: Dominik Plüss

SP-Landrat Adil Koller will, dass sich der Kanton Baselland am renommierten Friedensinstitut Swisspeace beteiligt. 200’000 Franken pro Jahr sollen es sein. So steht es in einem Vorstoss, den er am Donnerstag im Landrat einreicht.