Zurück in den Schwarzen Zahlen – Baselland schliesst 2021 mit einem Plus von 83,4 Millionen Franken ab Letztes Jahr musste das Baselbiet noch einen Verlust von 52 Millionen Franken verbuchen. Jetzt ist der Landkanton zurück in den Schwarzen Zahlen.

Finanzdirektor Anton Lauber konnte überraschend gute Zahlen präsentieren. Archivbild: Nicole Pont

Der Kanton Baselland hat das Finanzjahr 2021 mit einem Plus von 83,4 Millionen Franken abgeschlossen. Damit übertraf der Kanton sein budgetiertes Ergebnis von einer Million Franken trotz der Corona-Krise klar.

In den am Montag veröffentlichten Unterlagen zur Kantonsrechnung ist von einem «erfreulich positiven» Ergebnis die Rede. Im Vorjahr hatte der Kanton in der Jahresrechnung noch einen Verlust von 52 Millionen Franken hinnehmen müssen. Im Gegensatz zu 2020 konnte der Kanton im vergangenen Jahr die pandemiebedingten Zusatzausgaben – es waren 83 Millionen Franken – gut wettmachen.

Mit diesem Ergebnis habe der Kanton alle seine finanzpolitischen Ziele erreicht oder sogar übertroffen, teilte die Finanz- und Kirchendirektion mit. Neben dem Ertragsüberschuss gehörten eine Stärkung des Eigenkapitals und ein weiteres Abtragen des Bilanzfehlbetrags als Folge der Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse zu diesen Zielen.

Das Eigenkapital sei erstmals seit der Pensionskassenreform im Jahr 2014 wieder im positiven Bereich, heisst es dazu. Die Nettoverschuldung von insgesamt 2,5 Milliarden Franken sei im interkantonalen Vergleich zwar nach wie vor hoch, habe aber auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gedrückt werden können.

Zum positiven Abschluss haben gemäss Mitteilung verschiedene Faktoren beigetragen: So lag der Steuerertrag 91 Millionen Franken über dem budgetierten Wert. Und die Ausschüttung der Nationalbank fiel mit 134 Millionen Franken doppelt so hoch aus wie prognostiziert.

