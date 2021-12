Zu hohe Corona-Zahlen – Baselland sagt Veranstaltungen mit über tausend Besuchern ab Vorerst sind drei Veranstaltungen in der St.-Jakobs-Halle betroffen. Das internationale Reitturnier CHI Classics ist das prominenteste Opfer. Leif Simonsen

Das CHI-Pferdespringturnier in der St.-Jakobs-Halle hätte ohne Zuschauer stattfinden müssen. Die Veranstalter entschieden sich, es gleich ganz abzusagen. Foto: Dominik Plüss

Nachdem auch die Weihnachtstage keine Entschärfung gebracht haben, verschärft der Baselbieter Regierungsrat die Covid-Massnahmen. In einem am Mittwoch verschickten Communiqué teilt er mit, dass die Bewilligung von Grossanlässen mit über tausend Personen in den nächsten Wochen «voraussichtlich nicht möglich» sein wird.

Zunächst sind drei Events in der St.-Jakobs-Halle betroffen. Der Auftritt des deutschen Comedystars Caroline Kebekus vom 20. Januar sowie die Queen-Show vom 6. Februar sind abgesagt. Für das Metalkonzert von Bring Me the Horizon vom 11. Februar ist bislang noch kein Gesuch des Veranstalters eingetroffen; eine Durchführung erscheint unwahrscheinlich.