Abstimmung im Baselbiet – Baselland sagt Ja zur Mietzinshilfe für Beizen Die Vorlage stiess vor allem in den ländlichen Gebieten des Oberbaselbiets und des Waldenburgertals auf Skepsis. Thomas Gubler

Vor allem die von der Corona-Pandemie stark betroffene Gastronomie könnte von den Mietzinsbeihilfen profitieren. Foto: Madeleine Schoder

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Baselland haben am Wochenende relativ knapp Ja gesagt zum Gesetz über die Ausrichtung von Corona-bedingten Mietzinsbeihilfen an Mieterinnen und Mieter von Geschäftsräumlichkeiten. 44’026 oder 55,24 Prozent sagten Ja zur sogenannten Dreidrittelslösung, 35’675 oder 44,76 Prozent lehnten sie ab. In den ländlichen Gebieten des Kantons wurde das Gesetz entweder äusserst knapp angenommen oder gar abgelehnt. Der Bezirk Waldenburg verzeichnete eine Nein-Mehrheit von 322 Stimmen. Der Bezirk Sissach nahm das Gesetz mit einem Ja-Vorsprung von 332 Stimmen, der Bezirk Laufen mit einem solchen von gerade mal 109 Stimmen an. Die Bezirke Liestal und Arlesheim verzeichneten dagegen deutlichere Ja-Mehrheiten. Die Stimmbeteiligung lag bei relativ hohen 44,21 Prozent.

Das Gesetz sieht vor, dass sich die Mieterschaft von Geschäftsräumlichkeiten mit den Vermieterinnen und Vermietern freiwillig auf eine Mietzinsreduktion von einem Drittel der Nettomiete einigt. Kommt diese Einigung zustande, übernimmt der Kanton ein Drittel. Mieter, Vermieter und Staat tragen unter diesen Umständen je ein Drittel des Mietzinses, wobei sich die Beitragsberechtigung auf die Monate April bis Juni 2020 beschränkt. Zudem wird der Kantonsbeitrag auf 3000 Franken pro Monat beschränkt. Eine weitere Einschränkung erfährt die Unterstützung dadurch, dass sich die unterstützungsberechtigten Mieterinnen und Mieter bereits erhaltene Soforthilfebeiträge, die sie im Rahmen des Massnahmenpakets vom Frühling 2020 erhalten haben, an die Mietzinsbeihilfe anrechnen lassen müssen.

Das Nein der Regierung

Der Landrat hatte die Vorlage relativ deutlich mit 56 gegen 31 Stimmen gutgeheissen. Hingegen hatte sich der Regierungsrat nie hinter das Gesetz gestellt, das er gegen seinen Willen aufgrund einer Motion des früheren SP-Präsidenten Adil Koller erarbeiten musste. Er hatte dieses dann auch ausdrücklich im Abstimmungsbüchlein zur Ablehnung empfohlen mit der Begründung, die Massnahme sei unnötig, weil die im März beschlossene nicht rückzahlbare Soforthilfe in der Höhe von 40 Millionen Franken vorwiegend zur Bezahlung der Mietzinse verwendet worden sei.

Nicht auszuschliessen, dass die ablehnende Haltung der Regierung mitverantwortlich war für das knappe Ja des Stimmvolkes zur Dreidrittelslösung. Auffällig beim Resultat ist indessen vor allem der hohe Nein-Stimmen-Anteil in denjenigen Gemeinden und Regionen, die von der Unterstützungsmassnahme kaum oder zumindest weniger profitieren würden als grössere Orte mit einem höheren Anteil an mietendem Gewerbe. So sagten beispielsweise Münchenstein mit 61,66, Frenkendorf mit 61,30, Allschwil mit 61,17, Pratteln mit 60,85, Birsfelden mit 60,84 und Arlesheim mit 59,7 Prozent Ja. Am andern Ende der Skala finden sich Liedertswil mit 70,37, Lampenberg mit 65,44 und Hemmiken mit 60,00 Prozent Nein-Stimmen.

Für die Ausnahme, welche die Regel bestätigt, sorgte Burg im Leimental: Dort sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit 65,56 Prozent Ja zur Vorlage.