Ja zum Sozialhilfegesetz – Baselland verschärft Regeln für Sozialhilfebezüger Neu-Bezüger sollen einen «Motivationsbonus» von monatlich hundert Franken bekommen. Für die Langzeitbezüger wird es hingegen ungemütlich. Leif Simonsen

Das Baselbiet stimmt heute über ein neues Sozialhilfegesetz ab. Ein Ja des Stimmvolkes hätte zur Folge, dass die Kurzzeit-Bezüger entlastet werden und die Langzeitbezüger weniger Sozialhilfe bekommen. In den ersten beiden Jahren werden so genannte «Motivations- und Beschäftigungszuschüsse» ausbezahlt. Wer ein Förderprogramm besucht oder sich in Ausbildung befindet, bekommt monatlich hundert Franken zusätzlich, wer ein so genanntes Beschäftigungsprogramm absolviert, 80 Franken. Nach zwei Jahren wird die Schraube allerdings angezogen. So sollen Anreize geschafft werden, sich so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.