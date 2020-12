Impfstart im Baselbiet – Baselland nimmt Impfzentrum am 4. Januar in Betrieb Als Einzelperson muss man sich gedulden, zunächst wird in Alters- und Pflegeheimen geimpft.

Bei der Abklärungs- und Teststation Feldreben in Muttenz werden sich ab 4. Januar 2021 die ersten Baselbieterinnen und Baselbieter gegen Covid-19 impfen lassen können. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Baselbieter Covid-19-Impfzentrum bei der Abklärungs- und Teststation Feldreben in Muttenz wird am 4. Januar in Betrieb gehen. Falls noch in diesem Jahr Impfstoffe zu Verfügung stehen werden, will der Kanton bereits ab 28. Dezember besonders vulnerable Personen, zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen, durch mobile Einsatzteams impfen lassen. In dieser ersten Phase werde es noch nicht möglich sein, sich als Einzelperson impfen zu lassen.

Der Impfstart am 4. Januar entspreche dem regulären schweizweiten Impfstart, teilte der Kantonale Krisenstab des Baselbiets am Montag mit. Die aktuelle Impfempfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen stehe noch aus. Nähere Informationen zum Anmeldungsprozedere und zum Ablauf der Impfungen würden in den nächsten Tagen folgen.

SDA/and