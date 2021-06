Streit um Berufsschule – Baselland lagert Lehrlinge aus – die Branche übt Widerstand Wer Landmaschinen-, Baumaschinen- oder Motorgerätemechaniker werden will, soll künftig in Zofingen statt in Liestal in die Schule. Betriebe befürchten, die Lehre werde unattraktiv. Jan Amsler

Der Technische Leiter der Birsfelder Rubag, Benjamin Wüthrich, macht sich Sorgen um ausreichend Nachwuchs. Hier mit Lehrtochter Dinah Hueber. Foto: Lucia Hunziker

Benjamin Wüthrich ist für Verfechter der Berufslehre ein Vorzeigemann: Der gelernte Baumaschinenmechaniker gewann 2010 die Berufsmeisterschaft Swiss Skills, er hat Auslanderfahrung und ist nach diversen Weiterbildungen nun Technischer Leiter und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung in einem KMU in Birsfelden, der Rubag Rollmaterial und Baumaschinen AG.

Mit seiner Vorgeschichte ist er der ideale Lehrlingsbetreuer. Sein Wissen gibt der 31-Jährige auch gerne weiter. Doch aktuell hat er Sorgen um den Nachwuchs. Denn die Abteilung Berufsbildung der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) hat mitgeteilt, dass die neuen Lehrlinge in den Berufen Landmaschinen-, Baumaschinen- und Motorgerätemechaniker/-in EFZ ab August 2022 in die Berufsschule Zofingen müssen und nicht mehr in Liestal unterrichtet werden.