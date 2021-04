Erstmals 3000 Impfungen täglich – Baselland lässt weitere Personengruppe zur Impfung zu Auch Personen mit chronischen Krankheiten (ohne Höchstrisiko) können sich nun impfen lassen. Der Kanton bittet Impfwillige, neben Muttenz auch andere Impfzentren zu berücksichtigen.

Die meisten Impfwilligen melden sich für das Impfzentrum Feldreben in Muttenz an. Man möge doch auch andere Zentren berücksichtigen, bitten die Behörden. Foto: Keystone

Die Impfung besonders gefährdeter Personen schreite «rasch voran», teilt der Krisenstab des Kantons Baselland am Montagabend mit. Noch im April sollten alle registrierten Personen über 65 Jahren oder Personen mit chronischen Krankheiten ihren Impftermin erhalten. Eine weitere Personengruppe, jene mit chronischen Krankheiten (ohne Höchstrisiko), könne nun für Impfungen zugelassen werden.



«Mit den vom BAG prognostizierten Liefermengen darf davon ausgegangen werden, dass breite Bevölkerungskreise im Kanton Basel-Landschaft bis Jahresmitte 2021 mit Impfterminen bedient sind», heisst es in der Mitteilung weiter. In der laufenden Woche würden aufgrund der erhöhten Impfstofflieferungen erstmalig 3000 Personen pro Tag geimpft.

Muttenz sehr beliebt

Allerdings wählten nach wie vor viele Impfwillige lediglich das Impfzentrum Muttenz bei ihrer Registration aus, so der Krisenstab. «Die Bevölkerung wird nochmalig aufgerufen, möglichst alle Impfzentren auszuwählen, um die Chance auf einen Impftermin zu erhöhen.» Neben Muttenz steht auch in Lausen ein Zentrum zur Verfügung. Am 19. April soll eine dritte kantonale Impfstation in Laufen in Betrieb gehen.

Per Freitagabend, 9. April, wurden im Kanton Basel-Landschaft 67’319 Impfungen vorgenommen. Der Anteil an Zweitimpfungen davon beträgt 25'419. Bei den über 75-Jährigen haben knapp 80 Prozent bereits eine erste Impfung erhalten. Erste Analysen hätten gezeigt, dass die Covid-19-Erkrankungen und Spitaleinweisungen dieser Altersgruppe signifikant und überproportional zu anderen Altersgruppen abgenommen haben.

bor

