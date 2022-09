Investitionsprogramm 2023–2032 – Baselland investiert in die Schulen und die Verkehrsinfrastruktur Die Baselbieter Regierung plant Investitionen von durchschnittlich 238 Millionen Franken jährlich. Thomas Dähler

Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber intensiviert die Investitionspolitik. Der Kanton fokussiert in den kommenden Jahren vor allem auf die Entwicklungsschwerpunkte im Unterbaselbiet. Foto: Dominik Plüss

Zusammen mit dem Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 hat die Regierung am Mittwoch vor den Medien in Liestal auch ein umfangreiches Investitionsprogramm vorgestellt. Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber verwies auf die Boomquartiere in Allschwil, Arlesheim und an weiteren Standorten, die aufzeigten, dass sich die Investitionen von über 200 Millionen Franken jährlich lohnen.