Weniger Tests, weniger Impfungen – Baselland gibt Impfzentrum auf – Basel-Stadt hält an seinem fest Viele Corona-Massnahmen sind gefallen, bei den Impfungen habe es «Absagen gehagelt», berichtet ein Apotheker. Nun wird das Angebot in der Region angepasst. Ein Überblick. Simon Bordier

Das Impfzentrum Feldreben in Muttenz ging Anfang 2021 in Betrieb. Anderthalb Jahre später, im Sommer 2022, wird hier Schluss sein. Archivfoto: Nicole Pont

Werden Impfzentren geschlossen?

Der Kanton Baselland stellt den Betrieb des Impfzentrums in Laufen am 26. Februar ein, jenen des Zentrums in Muttenz bis spätestens Ende Juni, wie der Krisenstab am Donnerstag bekannt gab. «In den vergangenen Wochen ist die Nachfrage nach Impfungen deutlich zurückgegangen», so die Begründung. Wenn nötig, könne der Kanton Impfteams aufbieten und beispielsweise in Alters- und Pflegeheime schicken.