Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Trotz Anstieg der Corona-Fälle – Baselland führt keine Maskenpflicht in Läden ein Falls die Fallzahlen weiter steigen, würden zunächst weitere Einschränkungen in Clubs, Bars, Diskotheken wie auch bei öffentlichen Veranstaltungen getroffen. Katrin Hauser

Im Gegensatz zu Basel-Stadt muss man im Baselbiet bis auf weiteres keine Maske beim täglichen Einkauf tragen. Symbolbild Foto: Marcel Bieri

Trotz steigender Corona-Neuinfektionen in den letzten paar Tagen führt die Baselbieter Regierung vorerst keine Maskenpflicht in den Läden ein. «Wir haben nur ein oder zwei Fälle, die sich mutmasslich beim Einkaufen angesteckt haben», sagt der zuständige Regierungsrat Thomas Weber. Es zeige sich im Contact Tracing, dass die Ansteckungen hauptsächlich im privaten Umfeld (Feiern, Partys, Anlässe) sowie im Arbeitsalltag erfolgen würden.

Die Maskenpflicht ist nicht die erste Priorität der Baselbieter Gesundheitsdirektion. In einem ersten Schritt, so wird an der Pressekonferenz vom Mittwoch mitgeteilt, würde man zu weiteren Einschränkungen in Clubs, Bars, Diskotheken greifen, bei öffentlichen Veranstaltungen nur noch 50 Personen pro Sektor zulassen und an privaten Feiern noch 30. In einem zweiten Schritt könnte eine generelle Maskenpflicht in «öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie an den Wartezonen des öffentlichen Verkehrs» erfolgen. Auch würde man den Betrieben im Kanton an dieser Stelle das Homeoffice wieder empfehlen.

Man arbeite derzeit an einer «weiteren Allgemeinverfügung, die kurzfristig in Kraft gesetzt werden kann», sagt Regierungsrat Weber weiter. Falls die 14-Tagesinzidenz mehrere Tage über 60 liege und die Hospitalisierungszahlen inklusive der Intensivpflegebetten deutlichen ansteigen würden, dann treten die oben beschriebenen Massnahmen in Kraft.

Update folgt…