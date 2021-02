Unterschiedliche Corona-Strategie – Baselland fordert – Basel-Stadt schweigt vornehm Die Basler Regierung will ihre Haltung zur Öffnungsstrategie des Bundesrats nicht publik machen. Die politischen Parteien im Kanton zeigen grösstenteils Verständnis für diese Vorgehensweise. Alessandra Paone , Simon Bordier

Selten einer Meinung: Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (links) und sein Baselbieter Pendant Thomas Weber. Foto: Lucia Hunziker

Egal, ob es um Restriktionen oder Lockerungen geht: Basel-Stadt und Baselland sind sich bei den Corona-Massnahmen selten bis nie einig. Verfolgt die Basler Regierung eine relativ harte Politik, fahren die Baselbieter einen eher liberalen Kurs. Bisweilen wirkt es, als setzten die Städter die Empfehlungen des Bundesrats in vorauseilendem Gehorsam um, während man im Landkanton gern abwartet oder eigene Schwerpunkte setzt. So war es bei der Maskenpflicht, der Schliessung von Läden und Restaurants, und so ist es auch bei der geplanten Öffnungsstrategie des Bundesrats. Die Schweizerische Konferenz der Gesundheitsdirektoren (GDK) hat am Montag dazu das Ergebnis der Anhörung der Kantone bekannt gegeben: Demnach mahnt eine knappe Mehrheit schnellere Lockerungsschritte an als von der Landesregierung geplant.