Freedom-Day in der Region – Jetzt doch noch – Sperrstunde an Basler Fasnacht fällt Die Regierungen beider Basel folgen dem Bundesrat und lockern die Corona-Massnahmen im grossen Stil. Auch die Maskenpflicht an Schulen wird aufgehoben. Mirjam Kohler Benjamin Wirth UPDATE FOLGT

Im Baselbiet werden Fasnachten ohne Schutzkonzepte stattfinden. Foto: Florian Bärtschiger

Die Baselbieter Regierung erlaubt den Gemeinden, eine Fasnacht ohne jegliche Einschränkungen durchzuführen. Wie der Kanton am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gibt, müssten für «sämtliche Fasnachtsaktivitäten keine Schutzkonzepte mehr bewilligt werden.»

Für die Fasnächtler ist das eine erfreuliche Nachricht. In Pratteln zum Beispiel warteten die Organisatoren den Entscheid gespannt ab - und machen nun mit ihrem «Plan A» vorwärts. «Für uns heisst das: Es gibt einen normalen Umzug am Sonntag», sagt Peter Lüdin, Obmann des Fasnachtskomitees Pratteln. Darin wird auch der Kinderumzug integriert, der normalerweise an einem Dienstag stattfinden würde.

Dazu hebt die Regierung die Maskenpflicht an Schulen auf allen Stufen auf. Die repetitiven Massentests im Rahmen des Programms «Breites Testen Baselland» werden indes bis zum 31. März weitergeführt. Eine Teilnahme wird empfohlen. Ausserdem werden die Einschränkungen des Besuchsrechts in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe per Donnerstag aufgehoben. Die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe bleibt, wie vom Bund vorgegeben, bestehen.

Diese Regeln gelten im Kanton Basel-Stadt

Der Kanton Basel-Stadt hat inzwischen ebenfalls über das weitere Vorgehen informiert. Demnach sind öffentliche Veranstaltungen ab sofort wieder ohne besondere Auflagen möglich.

In den Schulen, Tagesstrukturen, Kindertagesstätten und Spielgruppen entfällt ab sofort die Maskentragpflicht. Die Teilnahme an den repetitiven Tests in den Schulen ist per sofort freiwillig. Anders sieht es bei Institutionen der Behindertenhilfe sowie der Spitex aus: Dort gilt weiterhin, ebenso wie in Spitälern und Alters- und Pflegeheime weiterhin eine Maskentragpflicht für Mitarbeitende und Besuchende.

Zudem können Spitäler, Alters- und Pflegeheime sowie Institutionen der Behindertenhilfe den Zugang zu ihren Arealen und Innenräumen weiterhin auf Besuchende ab 16 Jahren mit einem COVID-Zertifikat oder einer vergleichbaren Bescheinigung beschränken. Diese Massnahmen werden bis Ende März 2022 befristet.

Neu dürfen Restaurants, Beherbergungsbetriebe und Cliquen-Keller durchgehend während der ganzen Fasnacht geöffnet sein. Cliquen-Keller dürfen zudem auch Nicht-Mitglieder bewirten.

Auch Solothurn und Aargau tragen Bundesentscheid mit

Auch die Aargauer Regierung begrüsst den Entscheid des Bundesrates, die Corona-Massnahmen weitgehend aufzuheben. Der Regierungsrat passt die kantonale Covid-Verordnung an und hebt unter anderem die Meldepflicht für Veranstaltungen ab 300 Personen auf. Anders als in der Bundesverordnung gilt die Maskentragpflicht im Aargau zusätzlich auch für Besucher und Mitarbeiter von Betreuungseinrichtungen und Leistungserbringer wie etwa Spitex. Die kantonale Covid-19-Verordnung wird entsprechend ergänzt.

Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen seien wie indes vom Bund kommuniziert, verpflichtet, ihren Mitarbeitern auch weiterhin zweimal pro Woche die Teilnahme an kostenlosen Tests anzubieten, heisst es.

In Solothurn hat die Regierung bereits vor rund zwei Wochen im grosszügigen Stil gelockert. Bereits am 7. Februar hat er etwa die Maskenpflicht an den Schulen aufgehoben. Die jetzigen Entscheide des Bundes trägt der Regierungsrat mit.

