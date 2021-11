Jugendliche in der Arbeitswelt – Baselland deutet den Zukunftstag um In der ganzen Schweiz schnuppern am 11. November Jugendliche ab elf Jahren die Luft der Arbeitswelt. Im Baselbiet wird für einige der Zukunftstag zum Haushaltstag. Thomas Dähler

Ein Mädchen bei Maurerarbeiten, vom Ausbildner betreut: Zukunftstag 2018. Foto: Patric Spahni

«Mädchen und Jungen wechseln die Seiten; dadurch lernen sie untypische Arbeitsfelder und Lebensbereiche kennen und machen Erfahrungen fürs Leben»: So beschreibt die nationale Koordinationsstelle den Zukunftstag, der am Donnerstag in der ganzen Schweiz durchgeführt wird. Für die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse der Baselbieter Sekundarschulen sieht die Zukunft jedoch anders aus. Die Schulleitungen verpflichten sie am Zukunftstag zu einem Einblick in die Hausarbeit: in die Welt des Putzens, Bügelns, Kochens und der Kinderbetreuung, wie es heisst.