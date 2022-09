Finanzielle Zukunft – Baselland budgetiert einen Überschuss von 26 Millionen Für das Jahr 2023 rechnet die Baselbieter Finanzdirektion mit einem Plus. Auch in den Folgejahren sollten positive Ergebnisse herausschauen.

Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber erwartet schwarze Zahlen. Archivbild: Kostas Maros

Der Kanton Baselland budgetiert für das Jahr 2023 einen Überschuss von 26 Millionen Franken. Angesichts der stabilen Konjunktur geht der Kanton auch in den Ausgaben- und Finanzplanjahren von 2024 bis 2026 von positiven Ergebnissen aus. (Lesen Sie hier: «Basel-Stadt steuert auf Überschuss von 221 Millionen zu».)

Für die Jahre 2024 bis 2026 gehen die Voraussagen gar von steigenden Überschüssen von 41 bis 112 Millionen Franken aus, wie die Finanz- und Kirchendirektion am Mittwoch mitteilte. Allerdings sei die aktuelle Einschätzung der Steuereinnahmen mit grossen Unsicherheiten behaftet – ebenso die erwartete Gewinnausschüttung der Nationalbank.

Das Budget 2023 weist gemäss Communiqué beim Aufwand einen Anstieg von 46,7 Millionen Franken aus. Die Mehrausgaben gingen in erster Linie auf den erhöhten Personalaufwand vor allem im Schulbereich zurück. Dazu komme ein höherer Transferaufwand, unter anderem mit den kantonalen Kompensationsleistungen an die Gemeinden, die wegen der Senkung der Vermögenssteuern Einnahmensausfälle wettmachen müssen.

Auf der anderen Seite würden vor allem die Steuereinnahmen mit einem prognostizierten Plus von 53 Millionen ansteigen. Dazu komme voraussichtlich ein hoher Anteil an der direkten Bundessteuer in der Höhe von 26 Millionen Franken.

Update folgt…

SDA/bor

