Gesetz ändert Finanzströme – Baselland setzt den Finanzausgleich jedes Jahr neu fest Die Geldströme zwischen den 86 Baselbieter Gemeinden sind der Kitt, welcher den Kanton zusammenhält. Nun wir ab 1. Januar wird das Finanzausgleichgesetz geändert. Simon Erlanger

Der Kanton Basellandschaft ändert das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen den 86 Baselbieter Gemeinden. Neu wird die zu zahlende Summe jährlich erhoben. Foto: zVg

Per ersten Januar 2023 wird das Finanzausgleichsgesetz des Kantons Basellandschaft angepasst. Das Gesetz regelt die Geldströme zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden im Kanton. Auslöser der Anpassung ist eine Analyse des Baselbieter Finanzausgleichs durch die Firma Ecoplan im Jahre 2020. Dabei sei der Einrichtung zwar ein gutes Zeugnis ausgestellt worden, wie der Kanton auf seiner Website betont.

Es sei aber auch Verbesserungspotenzial identifiziert worden. Deshalb werde nun in einem ersten Schritt eine formelle Anpassung des Gesetzes vorgenommen. Neu gelte das Ausgleichsniveau, also die von den Gebergemeinden an die Empfängergemeinden zu zahlende Summe nicht mehr für drei Jahre, sondern sie werde jährlich neu festgesetzt. Dadurch könne die Budgetsicherheit verbessert werden. Insgesamt zahlen die Gebergemeinden rund 15% ihrer Steuerkraft in den Ressourcenausgleich ein.

In einem zweiten Schritt sollen materielle Anpassungen geprüft werden, welche zu finanziellen Verschiebungen zwischen den Gemeinden führen. Diese Revision ist per 2025 geplant.





Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

