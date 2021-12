Krisenstab und Schicht-Impfen – So reagiert das Baselbiet auf die Zuspitzung der Covid-Situation

Am Montag beginnt das Impfzentrum in Muttenz mit Booster-Impfungen für Über-50-Jährige. Der Kanton hat in Anbetracht der steigenden Corona-Fallzahlen den Krisenstab aktiviert.