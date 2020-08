Baselbieter Raumplanung – Baselland beruft neuen Kantonsplaner – aus Basel-Stadt Der 49-jährige Thomas Walter wird ab Dezember 2020 die Nachfolge von Martin Kolb antreten.

Der baselstädtische Raumplaner Thomas Waltert wird neuer Baselbieter Kantonsplaner. Foto: Landeskanzlei Basel-Landschaft

Thomas Waltert wird neuer Kantonsplaner von Baselland. Die Baselbieter Regierung hat den 49-jährigen Raumplaner, der zurzeit beim baselstädtischen Planungsamt arbeitet, am Dienstag in sein neues Amt gewählt.

Waltert wird am 1. Dezember die Nachfolge von Martin Kolb antreten, der per Ende September in Pension geht, wie die Baselbieter Regierung am Dienstag mitteilte. Der neue Kantonsplaner wird den ab 1. Oktober erweiterten Bereich Raumplanung in der Bau- und Umweltschutzdirektion übernehmen, in dem die bisherigen Dienststellen für Raumplanung und öffentlichen Verkehr zusammengefasst werden.

Seit 2000 arbeitet Thomas Waltert beim Kanton Basel-Stadt im Planungsamt. Als Mitglied der Geschäftsleitung ist er seit 2015 für die Gesamtentwicklung Basel-Nord zuständig. Auch in der Bau- und Umweltschutzdirektion Baselland wird Waltert der Geschäftsleitung angehören. (Sda)

sda/jb