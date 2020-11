Mobilität von morgen? – Baselbieterin startet mit Auto-Abos durch Eine 25-jährige Jungunternehmerin aus Gelterkinden bekommt von der Mobiliar 50 Millionen Franken, um ihre Fahrzeugflotte zu erweitern. Auch Garagisten reagieren auf den Trend. Lisa Groelly

Weil sie ein Fahrzeug benötigte, aber keines kaufen oder leasen wollte, kam Léa Miggiano auf die Idee des Auto-Abos. Foto: zvg

Gerade in der jetzigen Corona-Situation, in der viele Leute auf den ÖV verzichten wollen, könnte dieses Modell eine gute Alternative bieten, sagt Christoph Keigel. Der Unternehmer, der in beiden Basel fünf Autogaragen, zwei Karosserien und ein Velogeschäft betreibt, bietet seit Mitte September die Option «Auto im Abo» an. Dabei kann ein Auto für einen Zeitraum ab drei Monaten gemietet werden. Steuern, Versicherung, Service und Reifen sind im Preis inbegriffen. Der Kunde muss also nur das Benzin oder den Strom selber bezahlen.

Seit Anfang dieses Jahres arbeitet die Garage Keigel bereits mit einem Start-up-Unternehmen zusammen, das in diesem Bereich tätig ist. Diese Erfahrungen hätten gezeigt, dass ein Markt da ist. «Es ist wichtig, dass wir Garagisten uns überlegen, wie wir mit neuen Formen der Mobilität und des Fahrzeugbesitzes umgehen», sagt Keigel.