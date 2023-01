Heimreise aus England – Baselbieterin muss 17’000 Kilometer langen Umweg nehmen Weil ihr Pass gestohlen wurde, konnte eine Südasiatin nicht zurück an ihren Schweizer Wohnort. Eigentlich hätte sie einreisen dürfen – beim EDA soll sie aber eine falsche Auskunft erhalten haben. Das Bundesamt bestreitet dies. Isabelle Thommen

Die Heimreise in die Schweiz wurde für eine im Baselbiet lebende Südasiatin zur Odyssee. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Ich bin wütend», sagt eine junge Baselbieterin*. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat sie kürzlich Familienmitglieder in England besucht. Vor Ort wurde der Pass ihrer Mutter gestohlen. In die Schweiz durfte die Südasiatin* deshalb vorerst nicht mehr einreisen – trotz Notpass und Niederlassungsbewilligung C. Diese Information hat ihr die Hotline des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gegeben, wie die junge Frau berichtet. Wie sich später aber herausstellt, hätte ihre Mutter jederzeit einreisen können.