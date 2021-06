Einblick in die Welt der Magie – Baselbieter Teilzeit-Zauberer träumt von Magierkarriere Kürzlich gewann er sein erstes Zaubererturnier. Für die Zukunft wünscht sich der Kartenillusionist Quirin Kohler nichts sehnlicher, als von seiner Magie leben zu können. Stella Bützer

Quirin Kohler möchte als professioneller Zauberer von der Kartenmagie leben. Foto: zvg

Im Handumdrehen verwandelt er ein Ass in einen König oder lässt geschickt die Jasskarten von der einen Hand in die andere fliegen. Mit seinen Illusionen zaubert Quirin Kohler seinen Zuschauern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht, sondern oft auch ein Fragezeichen.

Diesen Mai gewann der 27-jährige Münchensteiner, der in Basel lebt, das internationale Magicshop-Turnier, an dem 29 Zauberkünstler aus der Schweiz, Deutschland und Österreich gegeneinander angetreten waren. In jeder Runde kreierten die Teilnehmer eine neue Illusion, die auf Instagram aufgeschaltet wurde. Wer beim Voting am meisten Stimmen bekam, qualifizierte sich für die nächste Runde. Mit seinem ersten Turniersieg hat Kohler nicht nur sogenannte Gimmicks, Hilfsmittel für Illusionen, im Wert von 100 Franken gewonnen, sondern – und das sei viel wichtiger – auch eine Magier-Community.