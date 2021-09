Wegen Corona im Minus – Baselbieter Sunstar-Gruppe verkauft Hotels Im vorletzten Geschäftsjahr bewahrte sie eine Pandemieversicherung vor einem grösseren Verlust. In diesem Jahr schien die Sonne für die Liestaler Sunstar-Gruppe nicht. Kurt Tschan

Läuft gut: Das Sunstar-Hotel in Lenzerheide ist eines der Vorzeigehäuser der Liestaler Hotelgruppe. Foto: Sunstar

Ende April 2020 sah es danach aus, als ob die Liestaler Sunstar-Gruppe alles richtig gemacht habe. Dank einer Pandemieversicherung steckte sie die Folgen des Lockdown in ihrem Geschäftsjahr 2019/20 mit 27 Prozent weniger Öffnungstagen locker weg. Unter dem Strich blieb eine Million Franken Gewinn in der Kasse. Entscheidend damals waren ausserordentliche Erträge in Höhe von 600’000 Franken. Ein Grossteil stammte von einer Versicherung, die für den Corona-Betriebsunterbruch aufkommen musste.