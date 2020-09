BLKB greift im Fricktal zu – Baselbieter Staatsbank eröffnet Filialen in Rheinfelden und Frick Das Ende der Neuen Aargauer Bank (NAB) ist der Beginn der Basellandschaftlichen Kantonalbank im Fricktal. Sie wirbt bis zu 20 NAB-Mitarbeiter ab. Kurt Tschan

Das Logo der Baselbieter Kantonalbank wird wie hier in Liestal schon bald in Frick und Rheinfelden anzutreffen sein.

Vom nächsten Jahr an ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) in allen vier Nordwestschweizer Kantonen präsent. Die Lust, Geschäfte über die Kantonsgrenzen hinaus zu tätigen, nimmt unter CEO John Häfelfinger zu. Hatte sein Vorgänger, Beat Oberlin, nach dem Ende der Solothurner Kantonalbank einen ersten «exterritorialen» Vorstoss in den Thiersteiner Bezirkshauptort Breitenbach vollzogen, so forciert Häfelfinger die Expansion in der übrigen Nordwestschweiz.

«Es geht um Wachstum und die Akquisition neuer Kundinnen und Kunden.» Monika Dunant, BLKB-Sprecherin

Einen Steilpass dafür liefert ihm ausgerechnet sein früherer Arbeitgeber, die Grossbank Credit Suisse (CS). Anfang Monat war bekannt geworden, dass die Neue Aargauer Bank (NAB) in das Stammhaus aufgeht.

Der Entscheid der Liestaler Staatsbank gleicht einer Nacht-und-Nebel-Aktion. 15 bis 20 Mitarbeitende der Neuen Aargauer Bank heuern bei ihr an, wie BLKB-Sprecherin Monika Dunant bestätigt. «Mit den Veränderungen ist eine neue Dynamik entstanden», sagt sie. Das Fricktal sei eine wirtschaftsstarke Region in der Nordwestschweiz und deshalb für die BLKB interessant. «Es geht um Wachstum und die Akquisition neuer Kundinnen und Kunden.»

Dem Vernehmen nach ist bei vielen Beschäftigten der NAB die Stimmung am Nullpunkt angelangt. Die BLKB präsentiert sich deshalb wie ein Retter in der Not. «Die hervorragend vernetzten und äusserst erfahren Kundenberatenden kennen die Bedürfnisse und Anliegen der Fricktaler KMU bestens», sagt Beat Röthlisberger, der Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmenskundenberatung bei der BLKB. Mit ihnen könne «das grosse Potenzial des Fricktals für die Unternehmenskundenberatung» weiter erschlossen werden. Die regionale Verbundenheit sei dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor.

7000 bestehende Kunden

Neu soll das BLKB-Logo in Rheinfelden und Frick aufgehängt werden. Die beiden Orte würden gut 30 Kilometer voneinander entfernt liegen. «Um das Fricktal gut abzudecken, braucht es zwei Standorte», sagt Dunant. Wo genau die BLKB einziehen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden. Bereits jetzt hat die Bank nach eigenen Angaben 7000 Kundinnen und Kunden im Fricktal. Der Start für die BLKB im Fricktal wird im kommenden Februar sein.

Dann wird es ein Jahr her sein, dass die BLKB am Barfüsserplatz in Basel eine Retail-Filiale eröffnete. Im Private Banking war die Kantonalbank dort schon länger präsent. 25’000 ihrer Kundinnen und Kunden pendeln täglich in die Stadt. Weitere 12’000 leben dort.

Grössere Risiken für die Baselbieter Steuerzahler soll die Expansion keine bergen. Das Fricktal mit den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden gehöre zum Rayon der BLKB, sagt Dunant. Dieses leite sich aus dem Kantonalbankengesetz ab. Demnach sei der geografische Geschäftskreis die Wirtschaftsregion Nordwestschweiz. Zu diesen zählt sie neben dem Fricktal auch das Schwarzbubenland. Insbesondere der Bezirk Dorneck ist hier weiterhin ein weisser Fleck für die BLKB.

Mit dem Fricktal wird die BLKB neu über 24 Standorte verfügen. Hinzu kommen sieben Bankautomaten in zusätzlichen Ortschaften.

Kundennähe im Fokus

Mit ihrem Expansionskurs verfolgt die BLKB gegenüber Grossbanken einen gegenteiligen Kurs. Diese denken wie etwa UBS und CS zum Teil laut über Fusionen nach. Bei der BLKB klingt dies anders. «Wir sind dort, wo unsere Kunden sind», sagt Dunant. Nähe und regionale Verbundenheit würden auch in Zukunft zentral bleiben. «Wir sehen am Kundenverhalten, dass für sie, unabhängig davon, ob Privatperson oder KMU, bei zentralen Entscheiden das persönliche Gespräch und Austausch massgebend sind», betont sie.

Da die Credit Suisse im Aargau mehr als die Hälfte ihrer Filialen schliessen wird, ist nicht auszuschliessen, dass die BLKB zwei verwaiste Standorte erben wird. Die Kunden würden dort weiterhin ihre Beraterinnen und Berater antreffen, und die CS könnte teure Rückbauten verhindern, aber auch Mietverträge loswerden. Nicht rein zufällig zeigt sich Dunant deshalb zuversichtlich, dass die BLKB ihre Raumsuche im Fricktal bald abschliessen kann.