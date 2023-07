Auto fuhr in Menschengruppe – Baselbieter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Fahrlässigkeit Eine 33-Jährige fuhr Mitte Juni in Füllinsdorf in eine Menschengruppe. Sechs Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Nun gibt es Neuigkeiten von der Strafverfolgung. Mirjam Kohler

Der Unfall sorgte für einen Grosseinsatz der Rettungskräfte. Archivbild: 20 Minuten/News-Scout

Am Morgen des 16. Juni kam es in Füllinsdorf zu einem schweren Unfall. Das Auto einer 33-Jährigen kam von der Strasse ab und fuhr in eine Menschengruppe. Dabei wurden sechs Personen verletzt, zwei von ihnen schwer, drei mittelschwer und eine Person leicht. Sämtliche Verletzten seien mit Rettungswagen und Helikoptern ins Spital gebracht worden. Die Lenkerin blieb unverletzt.

Im Einsatz standen unter anderem sieben Rettungswagen, das Grossraumfahrzeug der Rettung Basel, zwei Rettungshelikopter sowie Notärzte, Polizei, Staatsanwaltschaft und das kantonale Care-Team des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz.

Die Gruppe lief bergabwärts auf dem linken Trottoir der Mühlerainstrasse, als sie vom Auto erfasst wurde. Die Fahrerin kam vom Schönthalkreisel her und fuhr in Richtung Bahnhof Frenkendorf. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei der Gruppe um Angestellte des Jugendmassnahmenzentrums Arxhof.

Zeitnah zum Unfall wollten sich die Behörden nicht zu den Hintergründen des Unfalls äussern. Die Behörden gingen aber von Anfang an davon aus, dass es sich um einen Unfall und nicht um Absicht gehandelt hat.

Offenbar hat sich daran in der Zwischenzeit nichts geändert. Wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von «20 Minuten» mitteilte, ermittelt sie gegen die Fahrerin wegen des Verdachts auf mehrfache fahrlässige schwere Körperverletzung.

Unaufmerksamkeit und Ablenkung sind die häufigsten Unfallursachen im Schweizer Strassenverkehr. Gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung spielen sie bei fast 30 Prozent der schweren Unfälle eine Rolle.

