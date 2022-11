Zum Jubiläum des Sportamts – Baselbieter Sport in Buchform Das Baselbiet hat einige Sportgrössen herausgebracht: Weltstar Roger Federer, Olympiasiegerin Evelyne Leu oder Bob-Weltmeister Rico Freiermuth. Ihre Geschichten und mehr gibt es zum 50. Geburtstag des Sportamts zu lesen. Daniel Aenishänslin

Unermüdlich: Sportamtleiter Thomas Beugger (rechts) am Etappenort Aesch der Tour de Suisse mit Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher, Ok-Präsident Etappenort Dominik Häring und Conrad Ammann, CEO Primeo Energie (von links). Foto: Lucia Hunziker

Zum 50. Geburtstag des Baselbieter Sportamts erscheint das 384 Seiten starke Buch «Baselbieter Sport». Das Projekt leiteten Daniel Schaub, Pascal Buser und der Leiter des Baselbieter Sportamts, Thomas Beugger. Gleichzeitig feiert Jugend + Sport seinen 50. Geburtstag und die Vereinigung Basellandschaftlicher Sportjournalisten ihren 75. Geburtstag.

Die Lancierung von J+S gilt als bedeutendster Meilenstein in der Schweizer Sportförderung. Dadurch wurde es für Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 20 Jahren erst möglich, an sportartenspezifischen Jugendsportkursen teilzunehmen. Im Laufe der Jahre wurde der Zugang immer jüngeren Kindern ermöglicht. Heute kommen bereits Fünfjährige in den Genuss eines J+S-Angebots. Im Baselbiet werden jährlich über 40 Kurse für Leiterinnen und Leiter durchgeführt. 3 Millionen Franken an Bundesbeiträgen gehen ins Baselbiet.

Viel Konstanz

Im Landkanton besteht seit 80 Jahren eine Verwaltungsstelle für die Sportförderung, die Vorgängerin des heutigern Sportamts. Dieser Vorunterricht wurde nebenamtlich auf dem Kreiskommando koordiniert, bis der Sportlehrer Paul Marti 1955 die Leitung einer Geschäftsstelle für Vorunterricht, Turnen und Sport übernahm. Als 1972 das Bundesgesetzes über die Förderung von Turnen und Sport in Kraft trat und J+S eingeführt wurde, benannte man die Geschäftsstelle von Paul Marti um in Sportamt Baselland. Seither wurde es lediglich von drei Personen geleitet. Neben Marti sind das Ernst Lehmann und seit 2001 Thomas Beugger.



Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

