Es waren ungewohnt deutliche Worte, die SP-Parteipräsident Adil Koller am Dienstagabend an die Adresse der Baselbieter Grünen richtete. Von «Wortbrüchen und Enttäuschungen» sprach er anlässlich der Delegiertenversammlung der SP. Koller zielte damit auf das Verhalten der Grünen Partei im Zusammenhang mit dem Ständerats-Wahlkampf ab. Die Zusammenarbeit zwischen der SP und den Grünen in diesem Wahlkampf sei «nicht gerade eine einfache» gewesen.