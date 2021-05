Volksinitiative – Baselbieter SP fordert Gratis-Kitas für alle – auch für die Reichsten Was die externe Kinderbetreuung angeht, ist Baselland einer der teuersten Kantone der Schweiz. Das soll sich ändern. Die Sozialdemokraten wollen, dass Eltern ihre Kinder unabhängig vom Einkommen bis zur Primarschule in die Gratisbetreuung schicken können – von Montagmorgen bis Freitagabend. Leif Simonsen

Heute ist die Betreuungssituation besonders für die Familien in den ländlichen Teilen des Kantons teuer, die Wartelisten können lang sein: Die SP will dies ändern. Foto: Anna-Tia Buss

Der Landkanton ist nicht besonders spendabel, wenn es um die Fremdbetreuung von Kindern geht. Die Gebühren sind die zweithöchsten im ganzen Land. Und das in der Schweiz, die in Sachen Kinderbetreuung als «Entwicklungsland» bezeichnet werden könnte, wie es SP-Fraktionspräsident Roman Brunner an der Medienkonferenz zur Initiative «Gebührenfreie Kinderbetreuung für alle» sagte.

Für die Baselbieter SP Grund genug, zu handeln. Die unformulierte Initiative will, dass die Einwohnergemeinden und der Kanton bis zur Primarschule «kostenlose und bedarfsgerechte» Kinderbetreuung finanzieren. Dazu fordern die Sozialdemokraten, dass ein «qualitativ gutes und den neusten gesellschaftlichen Entwicklungen angepasstes Betreuungsangebot» gewährleistet wird. Das Anliegen geht aus einem partizipativen Projekt der SP hervor: Im vergangenen Oktober konnten alle Baselbieter zwischen fünf Initiativen auswählen. Dass man sich für die Kita-Initiative entscheid, vermochte nicht zu überraschen, weiss man doch aus Basel-Stadt, wie populär solche Anliegen sind. Die städtische SP lancierte 2020 – ebenfalls nach einem Voting – eine ähnlich lautende Initiative.

Was es kostet, weiss niemand

Die Baselbieter SP formuliert ihre Initiative etwas anders. Während in Basel-Stadt gefordert wird, dass die Kinder mindestens zwei Tage pro Woche in der Kita sind, damit die Kosten vom Staat übernommen werden, gilt diese Bedingung in Baselland nicht. Hier dürfen die Eltern frei wählen, wie oft die Kinderbetreuung in Anspruch genommen wird.

Wie es um die Realisierbarkeit steht, darüber haben die Initianten offenbar noch nicht nachgedacht. Brunner räumte ein, dass die Kosten für diese Gratis-Kita nicht berechnet worden sei. Genauso wenig sind Berechnungen angestellt worden, wie viel zusätzliches Betreuungspersonal nötig wäre – und ob es überhaupt genügend Platz gibt für die Betreuung aller Kinder bis vier Jahre. Wenngleich er keine Zahlen präsentieren konnte, zeigte sich Brunner überzeugt, dass die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf letztlich auch «volkswirtschaftlich» Sinn ergebe. Dies, weil die Frauen, die heute oft aus finanziellen Gründen zu Hause blieben, dank dem flächendeckenden Betreuungsangebot vermehrt arbeiten könnten. Das wiederum habe einen positiven Einfluss auf die Steuereinnahmen.

Chancengleichheit dank guter Betreuung

Nicht ganz aus dem Weg räumen konnten die Initianten indes den Verdacht, dass letztlich die Reichen mehr davon profitieren als die Armen. Hausfrauen und Hausmänner, die sich gegen die Fremdbetreuung entscheiden, finanzieren den Doppelverdienern, welche die Söhne und Töchter die ganze Woche in der Kita abgeben, die Betreuungskosten.

Die Linken hielten an der Pressekonferenz vom Dienstag dagegen. SP-Präsidentin Mirjam Locher sagte, die Kinderbetreuung müsse – ähnlich der Volksschule – zum Service public werden; die Birsfelder SP-Gemeinderätin und alt Landrätin Regula Meschberger betonte, dass die Initiative sehr wohl einen Beitrag zu einer faireren Gesellschaft sei. Meschberger stellte die Chancengleichheit in den Mittelpunkt. «Die ersten vier Jahre sind eine sensible Entwicklungsphase», sagte sie. Die mangelhafte Sozialisation zeige sich in Verhaltensauffälligkeiten, die den Kindern gutes Lernen erschwere. Eine gute Betreuung im Vorschulalter sei gleichbedeutend mit einer höheren Chancengleichheit.

Die Baselbieter SP ist überzeugt, dass es die Bevölkerung genauso sieht. Die nötigen 1500 Unterschriften, die es für das Zustandekommen einer Volksinitiative braucht, wollen sie alle am kommenden Samstag, zusammenbekommen. Zäher dürfte für die SP angesichts der extremen Forderung der Urnengang werden.

