Medaillensegen für Baselbieter Schulsport – Baselbieter Schülerinnen und Schüler gewannen 12 Medaillen Gleich vier Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen holte die Baselbieter Delegation am Schweizerischen Schulsporttag am letzten Freitag in Brugg und Windisch. Simon Erlanger

So gut wie noch nie: Im Schwimmen gab es sogar einen Baselbieter Doppelsieg: Sissach gewann Gold, Liestal holte sich Silber. Foto: zvg



Am 52. Schweizerischen Schulsporttag nahmen am Freitag rund 2300 Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler aus allen 26 Kantonen teil. Sie traten in den 12 Disziplinen Badminton, Basketball, Beachvolleyball, Geräteturnen, Handball, Leichtathletik, Orientierungslauf, Stafette, Schwimmen, Unihockey, Volleyball und Tischtennis gegeneinander an. Die Wettbewerbe wurden an 14 Standorten in Brugg und Windisch ausgetragen.

30 Teams aus Baselland

Der Kanton Basel-Landschaft war am grössten Schweizerischen Schulsportanlass mit 30 Teams aus den Sekundarschulen Aesch, Allschwil, Gelterkinden, Laufen, Liestal, Oberwil, Sissach und Therwil vertreten und trat in allen 12 Sportarten an. «Den Baselbieter Schulsportteams gelangen überzeugende Leistungen. Insgesamt erkämpften sich 12 Baselbieter Teams einen Podestplatz. Sie gewannen vier Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen», so Thomas Beugger vom Sportamt in der Baselbieter Bildungs-, Kultur-und Sportdirektion in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Mit vollem Einsatz: Die Sekundarschule Oberwil (im schwarzen Dress) entschied das Unihockey-Turnier beinahe für sich und gewann Silber. Foto: zvg

Starke Allschwiler

In der Leichtathletik erkämpften sich wie im Vorjahr die Schüler des Progymnasiums Laufen den Titel, während das Team der Sekundarschule Liestal über den dritten Rang jubeln konnte. Auch im Beachvolleyball glänzten Baselbieter Teams mit der Silbermedaille für die Sekundarschule Gelterkinden und der Bronzemedaille für die Sekundarschule Aesch. Das Team der Sekundarschule Gelterkinden mit Rang 2 in der polysportiven Stafette und die Teams der Sekundarschule Oberwil mit Silber in Unihockey sowie die Sekundarschule Liestal mit Bronze im OL rundeten das gute Baselbieter Ergebnis ab.

Die Schülerinnen und Schüler hätten grossen Einsatz gezeigt und sich auch gegenseitig angefeuert, wie Cindy Solèr, Leiterin des Fachbereichs Schulsport im Baselbieter Sportamt Baselland, bemerkt. Sie freute sich sowohl über die tolle Stimmung als auch über die erfreulichen sportlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler: «Dank ausgezeichneter Vorbereitung durch ihre engagierten Lehrpersonen gelang vielen Teams ein starker Wettkampf. Noch nie hat die Baselbieter Schulsportdelegation zwölf Podestplätze erreicht», so Solèr.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.