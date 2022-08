1,8 Millionen für Primarschulen – Baselbieter Schüler müssen im Lesen zulegen – Schulen sind gefordert In der 6. Klasse erreichen 15 Prozent der Kinder die Mindestanforderungen im Lesen nicht. Die Bildungsdirektion will mit einem Massnahmenpaket gegensteuern. Martin Regenass

Schülerinnen und Schüler wie hier in der Primarschule Liesberg sollen in ihrer Freizeit mehr lesen. Bibliotheken sollen einen Beitrag dazu leisten. Foto: Dominik Plüss

Ob im Sachunterricht, in Mathematik, in Französisch oder im Singen: Genau und flüssig lesen zu können, ist für sämtliche Schulfächer und das Leben – nicht nur für Deutsch – beim Textverständnis von grosser Wichtigkeit. Schwach lesende Kinder müssen zu viel Energie auf das Entziffern der Buchstaben verwenden. Dadurch verlieren sie Kapazität, den Textinhalt zu verstehen und Zusammenhänge zu verknüpfen. Der «Arbeitsspeicher» im Gehirn ist quasi mit der Aneinanderreihung der Buchstaben und der Bedeutung der einzelnen Wörter beschäftigt. Können Kinder nicht flüssig lesen, schlägt sich das auch auf ihr Selbstwertgefühl nieder, weil sie mit gut lesenden Kindern in der Klasse nicht mithalten können. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass sie sich eines Tages als Schulversager fühlen. Genau und flüssig lesen zu können, ist für ein gelingendes Leben und eine erfolgreiche berufliche Laufbahn eine unabdingbare Fähigkeit.