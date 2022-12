Nein zum FDP-Vorstoss – Baselbieter Regierung zerzaust Tempo-30-Motion der FDP Entscheide über Tempo 30 auf Kantonsstrassen lassen sich nicht an die Gemeinden delegieren. Die im Landrat traktandierte Forderung der FDP verletze die Kantonsverfassung, sagt die Regierung. Thomas Dähler

FDP-Fraktionschef Andreas Dürr verlangt Gemeindeabstimmungen für Tempo 30 auf Kantonsstrassen. Foto: Dominik Plüss

«Der Kanton übt die Hoheit über Gewässer und Kantonsstrassen aus»: So steht es in Artikel 118, Absatz 2 in der Kantonsverfassung: Der Regierungsrat lehnt deshalb die von Andreas Dürr namens der FDP-Fraktion eingereichte Motion ab, die für Tempo 30 auf Kantonsstrassen in der jeweils betroffenen Gemeinde eine Abstimmung an der Gemeindeversammlung oder im Einwohnerrat einführen will. «Der Erlass von Tempo 30 auf Kantonsstrassen erfolgt im Rahmen einer anfechtbaren Verfügung durch den Kanton», schreibt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme zur Motion, die an der nächsten Parlamentssitzung traktandiert ist.