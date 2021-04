Zwei Millionen für Eventhalle – Baselbieter Regierung unterstützt Luxusprojekt in Aesch Mit dem Beitrag aus dem kantonalen Sportanlagenkonzept greift der Kanton der finanziell gebeutelten Gemeinde unter die Arme. Andrea Schuhmacher

So soll der Dom in Aesch von innen aussehen. Visualisierung: Häring & Co. AG

Es ist seit langem wieder eine gute Nachricht für den Aeschemer «Dom»: Wie der Baselbieter Regierungsrat am Dienstag mitteilte, will er einen Beitrag von zwei Millionen Franken an das ambitionierte Bauprojekt leisten. Bereits im September vergangenen Jahres hätte die Gemeindeversammlung in Aesch entscheiden sollen, ob die insgesamt 19,5 Millionen Franken teure Eventhalle gebaut wird. Doch aufgrund von Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich kam das Projekt ins Stocken: Im Vergleich zum Budget 2020 muss die Gemeinde für 2021 mit 1,9 Millionen Franken weniger aus dem Finanzausgleichstopf rechnen.

Mit den zwei Millionen Franken aus den Mitteln des kantonalen Sportanlagenkonzepts (KASAK4) werden diese Mindereinnahmen nun nahezu gedeckt. Roman Cueni, Verwaltungsleiter der Gemeinde Aesch, freut sich über die Bekanntgabe des Kantons: «Es kommt genau so, wie wir es dachten.»

Entscheid im Juni

Laut Cueni sind neben dem Beitrag der Regierung auch folgende Gelder für das Projekt gesprochen worden: 1 Million Franken von der Basellandschaftlichen Kantonalbank, 1 Million von der Bürgergemeinde Aesch, 1 Million aus dem Standortförderungsfonds und Zehntausende Franken von Privaten. Netto müsste die Gemeinde also rund 14 Millionen Franken für den Dom aufwenden.

Die Eventhalle für Sport und Kultur soll die Raumnot lokaler Vereine beheben und Platz für rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer bieten. Den Namen verdankt der «Dom» der speziellen Bauweise der Firma Häring & Co. AG: Das Dach soll komplett aus Holz und in Form einer Kuppel gebaut werden. Voraussichtlich wird an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni entschieden, ob das Bauprojekt zustande kommt. Der finanzielle Beitrag der Regierung wird nur genehmigt, wenn die Gemeindeversammlung der Finanzierung des Doms auch zustimmt.

Das «Leuchtturmprojekt» soll den lokalen Sport- und Kulturvereinen in Aesch mehr Platz bieten. Visualisierung: Häring & Co. AG

Fehler gefunden?Jetzt melden.