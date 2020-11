Corona im Dreiländereck Oberrheinrat will Mini-Lockdown in ganzer Nordwestschweiz

Die Tatsache dass etwa in Basel und Lörrach die Restaurants geschlossen sind, in Baselland, Solothurn und Aargau aber nicht, sorge für unerwünschte Sogwirkungen. Der Rat wünscht sich ein einheitliches Vorgehen in der Region.