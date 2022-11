Mehr Natur in Baselland – Baselbieter Regierung schafft vier neue Waldschutzgebiete In einem Totalwaldreservat wird gleich 50 Jahre lang auf jegliche Bewirtschaftung verzichtet. Baselland bekommt jetzt gleich zwei solcher Gebiete. Simon Erlanger

Die Erweiterung der vier Baselbieter Naturschutzgebiete nutzt auch ihr: Ein Buntspechtweibchen im Gebiet Dürstelberg, einem künftigen «Totalwaldreservat». Foto: Archiv Tamedia/Michael Gerber

Die Baselbieter Regierung nahm gleich vier zusätzliche Gebiete in das kantonale Inventar für geschützte Naturobjekte auf. Es handelt sich um Gelände in den Gemeinden Niederdorf, Lampenberg, Blauen und Langenbruck, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

So wird das seit 2012 bestehende Naturschutzgebiet Zwischenflüe in Niederdorf und Lampenberg um eine Waldfläche im Brunnenstig erweitert. Damit wird die im bestehenden Schutzgebiet bereits sehr gut entwickelte sogenannte Mittelwaldfläche nach Osten hin grosszügig erweitert. Ein Mittelwald besteht aus zwei Baumschichten, dem Oberholz, das alt werden darf, und dem Unterholz, das etwa alle 30 Jahre als Brennholz geerntet wird. Dabei handelt es sich laut Regierung um eine kulturhistorisch und naturkundlich wertvolle Bewirtschaftungsform, die zu einer bedeutenden Aufwertung des Naturobjekts mit seinen lichten Wäldern, Fels- und Nassstandorten, Waldrändern und Magerwiesen führe.

50 Jahre lang keine Nutzung

In Blauen werden gleich zwei Gebiete unter Schutz gestellt. Zum einen die Chlus, zum anderen die zusammengefassten Teilgebiete Radme-Hanslifels-Chällengraben. Beide Gegenden zeichnen sich durch naturnahe Waldbestände aus. Ziel sei die Entwicklung eines sogenannten Totalwaldreservats, so die Baselbieter Regierung. In einem solchen Reservat wird für mindestens 50 Jahre komplett auf die Bewirtschaftung verzichtet.

Durch den altersbedingten Zerfall der Bäume entsteht Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, die auf alte Bäume oder totes Holz angewiesen sind. Dazu gehören verschiedene Vogelarten wie Spechte, Eulen, Kleiber, Meisen und Rotkehlchen, Säugetiere wie Fledermäuse, Eichhörnchen, Baummarder und Siebenschläfer, aber auch Insekten, Pilze, Moose und Flechten.

Ein Totalwaldreservat entsteht auch in Langenbruck. Dort wird das seit 1997 bestehende Naturschutzgebiet Dürstelberg mit weiteren wertvollen Waldflächen am Nordosthang erweitert. Damit werde der bewaldete Dürstelberg als eines der letzten weitgehend unerschlossenen und ungestörten Waldgebiete im Baselbiet zu einem geschlossenen Ganzen abgerundet und als einzigartiges und äusserst wertvolles Totalwaldreservat unter Schutz gestellt, so die Baselbieter Regierung.

Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.