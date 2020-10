Vorerst muss man beim Shoppen im Baselbiet noch keine Maske tragen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es ist ein mutiger (Nicht-)Entscheid, den die Baselbieter Regierung am Mittwoch getroffen hat: Im Landkanton soll es vorerst keine Maskenpflicht in den Läden geben. Es sind andere Massnahmen, die aus Sicht der Regierung dringender sind, sollten die Corona-Zahlen im Kanton weiter steigen, etwa eine Reduktion der Versammlungsgrösse. Die Baselbieter Exekutive und insbesondere Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) widerstehen damit der allgemeinen Fixierung auf die steigenden Fallzahlen – dies ausgerechnet an dem Tag, an dem schweizweit die bisher meisten Neuinfektionen registriert werden und an dem andere Kantonsregierungen weiter an der Massnahmenschraube drehen.