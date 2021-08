Per Videobotschaft – Baselbieter Polizei wehrt sich vehement gegen Vorwürfe der Hausbesetzerinnen Polizeisprecher Adrian Gaugler kündigt «rechtliche Schritte» im Falle weiterer «haltloser Anschuldigungen» an. Andrea Schuhmacher

Polizeisprecher Adrian Gaugler weist sämtliche Vorwürfe zurück.

Mit einem Video reagierte die Polizei Basel-Landschaft am Freitagabend auf schwere Vorwürfe, die ihr im Zusammenhang mit der Räumung eines besetzten Hauses in Liestal gemacht wurden. Die Polizei hatte an jenem Dienstag fünf Besetzerinnen der Liegenschaft angehalten und auf einen Polizeiposten geführt.

In der Folge kam es am Mittwoch zu einer unbewilligten Demonstration im Stedtli. Rund 40 Personen nahmen daran Teil. Für ihr rigoroses Eingreifen erntete die Polizei Basel-Landschaft Kritik.

Am Tag danach, am Donnerstag, meldeten sich die Organisatoren, der Verein «Gegen Verdrängung Liestal», in einem Communiqué zu Wort. Darin bezogen sie neben der Demonstration auch zur Verhaftung der fünf Hausbesetzerinnen Stellung. In diesem Zusammenhang beschuldigt die Gruppe einzelne Mitglieder der Baselbieter Polizei aufs Schärfste: «Die fünf jungen Besetzerinnen wurden auf den Polizeiposten in Liestal gebracht, wo sie mehrere Stunden festgehalten wurden. Auf dem Polizeirevier kam es zu sexueller Belästigung, Amtsmissbrauch und erniedrigenden Situationen seitens der Polizei, welche untragbar sind.»

Im jetzt auf den sozialen Medien publizierten Video äussert sich Polizei-Sprecher Adrian Gaugler zu den Vorwürfen: «Die Polizei Basel-Landschaft weist sämtliche Vorwürfe vehement zurück.» Alle polizeilichen Tätigkeiten «an diesen fünf Frauen» seien durch Polizistinnen vorgenommen worden. Ausserdem sei zu keinem Zeitpunkt ein Polizist alleine mit diesen Frauen in einem Raum gewesen. Bis zum heutigen Tag seien zudem weder bei der Polizei noch bei der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft entsprechende Anzeigen eingegangen. Sollten weiterhin solch «haltlose Anschuldigungen» gemacht werden, würde sich die Polizei «rechtliche Schritte» vorbehalten, so Gaugler abschliessend.

