Schwingfest in Pratteln – Baselbieter Polizei reagiert und prüft Esaf-Sicherheit Die Verantwortlichen des Esaf gehen in die Offensive. Sie präsentieren nach einer Überprüfung der Sicherheitslage ihre Erkenntnisse. Diese sollen durchwegs positiv sein. Daniel Aenishänslin

Thomas Weber, Baselbieter Regierungsrat und OK-Präsident des Esaf, sagte: «Die Sicherheit war immer ein wichtiges Element.» Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Baselbieter Polizei hat vergangene Woche die Sicherheitsmassnahmen, die für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln (Esaf) geplant sind, überprüft. Grund dafür sind Medienberichte, in denen sich der zurückgetretene Sicherheitschef, Marcus Müller, kritisch über die Sicherheitsvorkehrungen äusserte. «Das Resultat dieser Überprüfung ist positiv», sagte Reto Zuber, Chef der Baselbieter Sicherheitspolizei, an einer Medienkonferenz am Rande des Festgeländes, «die von uns überprüften Bereiche sind auf einem hohen Stand.»