10’000 Hanfpflanzen sichergestellt – Baselbieter Polizei spürt «hoch professionelles Drogenlabor» auf Die Behörden haben in Zwingen und Zullwil SO illegale Substanzen entdeckt. Ein mutmasslicher Täter wurde festgenommen. Die Polizei sucht nach weiteren Verdächtigen. Isabelle Thommen

Insgesamt hat die Baselbieter Polizei 10’000 Hanfpflanzen sichergestellt. Foto: Polizei BL

Die Baselbieter Polizei hat vor rund zwei Wochen in Zullwil SO ein «hoch professionelles Drogenlabor» ausgehoben. Dies teilen die Behörden am Donnerstagmorgen mit. Im Labor wurde legaler CBD-Hanf in chemischen Prozessen zu einem illegalen THC-haltigen Endprodukt verarbeitet.

Anlässlich einer Hausdurchsuchung hatten im Vorfeld Mitarbeiter der Baselbieter Polizei in einem Industriegebäude in Zwingen eine professionelle Hanf-Indooranlage mit rund 2000 CBD-Hanfpflanzen festgestellt. «Aufgrund weiterer Hinweise konnte in einem ehemaligen Fabrikareal in Zullwil ein Drogenlabor, in welchem diverse Gerätschaften und mehrere Kilogramm Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, sichergestellt werden», schreiben die Behörden.

Ein 48-Jähriger wurde im Zuge der Ermittlungen festgenommen. Foto: Polizei BL

Zudem betrieb die verdächtige Person im selben Areal eine illegale Hanf-Indooranlage mit rund 1000 THC-haltigen Hanfpflanzen. Die Polizei hat einen 48-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen festgenommen. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat gegen den Mann ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.

Zudem hat die Polizei auf dem gleichen Areal eine weitere illegale Hanf-Indooranlage mit über 7000 THC-haltigen Hanfpflanzen sichergestellt. Die Fläche ist 800 Quadratmeter gross. In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ein zusätzliches Verfahren gegen Unbekannt eröffnet.

Das Drogenlabor wurde im solothurnischen Zullwil entdeckt. Foto: Polizei BL

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.