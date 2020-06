Gezielte Aktion – Baselbieter Polizei beschlagnahmt lärmige Poser-Autos Am Wochenende gingen der Polizei mehrere Autorowdies in die Fänge. Sie waren mit frisierten Motoren und unzulässigen Auspuffanlagen unterwegs.

Bei einer Aktion gegen sogenannte Autoposer hat die Baselbieter Polizei unter anderem an diesem Fahrzeug Mängel festgestellt. Foto: Polizei BL

Bei einer gezielten Aktion gegen sogenannte Autoposer hat die Baselbieter Polizei am Sonntag zwei Fahrzeuge sichergestellt. Sie verfügten über eine manipulierte Auspuffanlage, die viel zu Lärm verursachte.

Drei Lenkern wurde zudem die Weiterfahrt wegen technischen Mängeln an ihren Fahrzeugen untersagt. So waren die Autos mit unzulässigen oder gar ohne Schalldämpfer, mit unzulässigen Auspuffanlagen oder ohne Katalysatoren unterwegs, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Fahrzeuge müssen nun erneut dem Strassenverkehrsamt vorgeführt werden.

Bei ihrer Kontrolle wurde die Baselbieter Polizei unterstützt von zwei Spezialisten der Kantonspolizei Zürich. Bei den erwischten Posern handelt es sich um fünf Männer im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Sie werden an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

( sda/bor )