Dass die Baselbieter Parlamentarier ausgerechnet an der ersten Sitzung nach der Sommerpause darüber diskutieren, ob sie für ihr Polittun angemessen entschädigt werden, ist – na ja: gütig ausgedrückt – nicht sehr feinfühlig, ein wenig amüsant auch.

Statt 50 sollen die Politiker künftig 60 Franken Sitzungsgeld pro Stunde erhalten, ausserdem soll die jährliche Entschädigung von 4400 auf 5000 Franken angehoben werden. Zuletzt wurden die Landratslöhne 2007, also vor 16 Jahren, angepasst.

Angestossen wurde die bemerkenswerte Debatte durch das Postulat des Alt-Landrats Felix Keller (Die Mitte). Dieser möchte die Regierung beauftragen, zu prüfen, ob sich die Landräte selbst einen Teuerungsausgleich genehmigen dürfen – und dies, obschon er wegen seines Rücktritts auf diese Legislatur hin nicht mehr von der Lohnerhöhung profitieren würde.

So viel vorweg: Ob die Politiker demnächst besser entschädigt werden, wird sich noch zeigen. An diesem Donnerstag fasste der Landrat nämlich noch keinen endgültigen Beschluss, da die Sitzung frühzeitig beendet wurde.

Im Parlament ging es nicht lange, und die Forderung führte zu einem Schwarzpeterspiel. Die ungeliebte Karte wurde im Eiltempo umhergereicht – insbesondere bei den Bürgerlichen.

Balz Stückelberger (FDP) sagte sinngemäss, dass ein Shitstorm vorprogrammiert sei, wenn man das Postulat unterstütze. Simon Oberbeck (Die Mitte) entgegnete, man wolle sich «keine Abzockerlöhne» genehmigen, nach jahrelangem Stillstand sei eine Anpassung angebracht.

Und SVP-Mann Florian Spiegel meinte – wenn auch ein bisschen ironisch –, dass er sich deswegen nicht als Nationalratskandidat aufstellen liess, um diesen Vorstoss zu unterstützen, «so muss ich keine Angst haben, von den Wählern abgestraft zu werden».

Die Politiker überboten sich mit hoch emotionalen Voten.

Dabei gilt, diese Forderung ohne Schaum vor dem Mund zu durchleuchten. Für einen Liberalen darf die offene Diskussion über Löhne, sein Gehalt, Geld im Allgemeinen, aber auch das Eifern nach Reichtum und Wohlstand kein Tabuthema sein.

Dem landesweit verbreiteten Trend, dass der Steuerzahler zum Arbeitgeber wird, muss zwingend Einhalt geboten werden.

Vor allem ist es kein Grund, nun eine Empörungswelle loszutreten. Insbesondere im Baselbiet nicht. Einzelne Landräte wollen mehr Geld. So was aber auch! Möchten wir das nicht alle?

Zugleich ist klar, dem landesweit verbreiteten Trend, dass der Parlamentsbetrieb für viele Politiker zum Arbeitsort geworden ist – und der Steuerzahler damit zum Arbeitgeber –, muss zwingend Einhalt geboten werden.

Nur: Das Baselbiet ist dafür der falsche Ort.

Anders als in Bundesbern, wo das Parlament Begehr an Begehr reihte, bis sich das sowieso schon schlechte Defizit noch mehr vergrösserte, anders auch als in Basel-Stadt, wo das Parlament Millionen Franken für kleine Abfallkübel spricht, nur um sie kurze Zeit später wieder zu entfernen.

Der bürgerlich dominierte Landkanton achtet grossmehrheitlich auf seinen finanziellen Haushalt. Der Vorstoss in eigener Sache ist unpopulär, mag sein. Unsensibel, unverschämt, das ist er – zumindest im Landrat – nicht.

