Hohe Unispital-Tarife – Baselbieter Politiker wollen Geld zurück Dass sich alle Baselbieter ohne Aufpreis in Basel-Stadt behandeln lassen können, kostet Baselland jährlich zwei Millionen Franken. Der Landkanton soll hierfür entschädigt werden. Leif Simonsen

Das Basler Universitätsspital ist auch bei den Baselbietern beliebt. Die «volle Patientenfreizügigkeit» kostet Baselland jährlich zwei Millionen Franken. Foto: Michael Scherrer

Wenn Baselland und Basel-Stadt streiten, geht es in der Regel um Geld. So auch in diesem Fall. Baselland ist einer von drei Kantonen, welche die sogenannte interkantonale Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung (WFV) bisher nicht unterschrieben haben. Die WFV sieht vor, dass die Schweizer Spitäler pro Assistenzarzt 15’000 Franken bekommen. Dies als Entschädigung für den Ausbildungsaufwand. Baselland ist prinzipiell bereit, sich an diesem Konkordat zu beteiligen. Der Kanton müsste jährlich rund zwei Millionen Franken einbezahlen, weil im Baselbiet verhältnismässig wenige Assistenzärzte ausgebildet werden.