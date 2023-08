Baselbieter Mountainbikerin – Ein Leben ohne Fernseher treibt sie in die Natur Dieses Wochenende demonstrieren am Bikefestival Basel die weltbesten Mountainbikerinnen und Mountainbiker ihr Können. Eine davon ist die Arlesheimerin Seraina Leugger, die über ungewöhnliche Wege zur Sportart fand. Daniel Schmidt

Insgesamt fuhr Seraina Leugger bei der Elite im Weltcup bereits sechsmal in die Top 30. Foto: Flurin Leugger

Als Kind hatte Seraina Leugger zu Hause keinen Fernseher. Ihrer persönlichen Entwicklung hat das aber keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Dadurch verbrachte sie ihre Freizeit vermehrt draussen, um Sport zu treiben. Mit zwei Jahren stand die Arlesheimerin erstmals auf Langlaufski, dann fand sie in der Leichtathletik ihre Leidenschaft, ehe die heute 24-Jährige eine Fussverletzung 2016 dazu zwang, sich sportlich neu zu orientieren. Da sie bereits früher mit ihrer Familie oft auf dem Rad unterwegs war, war es naheliegend, in welche Richtung es gehen könnte. Auf diese Weise entdeckte Leugger das Mountainbikefahren.

Was als Hobby begann, entwickelte sich rasch zur Hauptbeschäftigung. Aktuell bestreitet sie Vollzeit Mountainbikerennen. Für Leugger liegt der Reiz dieser Sportart darin – besonders im Vergleich mit dem Strassenradfahren –, dass man in der Natur ist, was hohe technische Herausforderungen mit sich bringt: «An den Wettkämpfen kommt man als Fahrer nicht nur physisch an seine Grenzen, sondern auch mental.»

Die Rennbedingungen können dabei minütlich wechseln. Beispielsweise ist eine Strecke zunächst staubig, dann folgt plötzlich ein Gewitter. Darauf muss man stets adäquat reagieren. Das treibt wiederum den Adrenalinpegel nach oben. Auch wenn man die Gefahren oder möglichen Folgen eines Fahrfehlers, die mit dem Mountainbiken verbunden sind, nicht ganz ausblenden kann, bekräftigt Leugger: «Angst ist der grösste Feind, den man in dieser Sportart haben kann.»

Der sportliche Fortschritt führte zum Studienabbruch

Dass das Mountainbiken immer mehr Zeit in Anspruch nahm, bedeutete für Leugger aber auch, in anderen Bereichen ihres Lebens zurückstecken zu müssen. Insbesondere was ihr Studium anbelangte: So studierte die Baselbieterin Biologie, bevor sich Ausbildung und Sport nicht mehr gut vereinbaren liessen. Dies sei eine schleichende Entwicklung gewesen, sagt sie. Noch 2017 bestritt sie Wettkämpfe nur aus Spass, eine Rennlizenz besass Leugger damals noch nicht. Aufgrund überzeugender Resultate und der Freude am Sport beschloss sie dann aber, eine solche Lizenz zu erwerben.

Diese Profilizenz führte dazu, dass Leugger direkt ins kalte Wasser geworfen wurde: Auf einmal konkurrierte sie bei den Rennen mit den besten Fahrerinnen – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene –, obwohl Leugger damals noch der U-23 angehörte. Dies intensivierte sich nach und nach, wodurch sie in der Ausbildung zeitlich immer stärker an ihre Grenzen kam – und das Biologiestudium letztlich abbrechen musste.

Seit diesem Jahr steht Seraina Leugger beim Profiteam BiXS Performance Race Team unter Vertrag. Foto: Jan Cadosch

Leugger erhoffte sich mit einem Studienwechsel zur Physiotherapie, den Sport und das Studium unter einen Hut bringen zu können. Nachdem sie das dafür erforderliche Pflegepraktikum absolviert hatte, erhielt sie in der Schweiz im vergangenen Jahr jedoch nicht sofort einen Studienplatz. Deshalb entschied sich die Spitzensportlerin, sich ein volles Jahr auf das Mountainbike zu fokussieren. In diesem Herbst hätte sie schliesslich mit dem Physiotherapiestudium in Basel anfangen können. Doch auch diesmal würde die Studienplanung zu wenig Zeit für ausreichende Trainings- und Wettkampfeinheiten übrig lassen.

So musste Leugger innerhalb von drei Tagen bestimmen, ob sie sich in nächster Zeit voll auf den Sport oder voll auf die Ausbildung konzentriert. Die 24-Jährige wählte das Mountainbiken und verzichtete auf den Studienplatz. Ansonsten hätte sie den Leistungssport aufgeben müssen. Sie betont: «Erleichtert haben mir diesen Entschluss meine Fortschritte in den vergangenen Monaten, vor allem diejenigen Mitte 2022.»

Die Teilnahme an der Heim-WM 2025 ist das Ziel

Seit diesem Jahr steht die Baselbieterin bei einem Profiteam unter Vertrag, dem BiXS Performance Race Team. Zuvor fuhr sie fünf Jahre lang für das Arlesheimer Goldwurst Power Team Cross-Country-Rennen. 2022 nahm sie erstmals an einer Europameisterschaft teil. Und im Weltcup fuhr sie am Rennen im andorranischen Vallnord bis auf Rang 22, was ihr bislang bestes Resultat darstellt. Insgesamt kann Leugger bei der Elite im Weltcup sechs Top-30-Rangierungen vorweisen.

Der Teamwechsel war für Leugger, die durchschnittlich etwa 20 Wettkämpfe pro Jahr bestreitet, auch eine finanzielle Entlastung, weil sie vom Sport selbst momentan noch nicht leben kann. Die Baselbieterin ist auf private Unterstützung und Sponsoren angewiesen. Da ist es äusserst hilfreich, dass ihr neues Team den Grossteil ihrer Kosten übernimmt, die neben der Ausrüstung auch darum so hoch sind, weil die Wettkämpfe an Orten auf der ganzen Welt stattfinden.

Einer dieser Wettkämpfe ist die Heim-Weltmeisterschaft 2025, die im Wallis durchgeführt wird und für die sich Leugger eine erfolgreiche Teilnahme zum Ziel gesetzt hat. Ein weiterer Traum der Mountainbikerin ist die Aufnahme in das Schweizer Nationalteam. Doch Leugger denkt auch kurzfristig: So will sie jetzt erst mal am Bikefestival im Basler Schänzli überzeugen. Einen Heimvorteil sieht die Arlesheimerin dabei nicht: «Weite Teile des Trails durfte ich bei meinen Trainings davor nicht befahren.» Was zu den Vorbereitungen Leuggers für diesen Event ausserdem sicher gesagt werden kann: Abgelenkt durch einen Fernseher wurde die Athletin dabei nicht. Denn einen solchen besitzt sie nach wie vor nicht.



