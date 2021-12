Covid-Erkrankungen in Schulen – Baselbieter Lehrerschaft ist für längere Weihnachtsferien Eine Dreiviertelmehrheit der Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen ist für längere Schulferien im Januar. Das ist das Resultat einer Umfrage bei der Lehrerschaft. Thomas Dähler

Zu viele positive Testresultate: Die Schulen wollen endlich raus aus der Negativspirale – mit längeren Schulferien. Foto: Urs Jaudas

72,2 Prozent befürworten gemäss der Umfrage des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland (LVB) eine Verlängerung der Weihnachtsferien im Januar, nur 19,5 Prozent sind dagegen. Gemäss Plan enden die Ferien am 2. Januar. An der Umfrage haben 1218 Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen teilgenommen. Eine knappe Mehrheit von 53,9 Prozent der Antwortenden möchte am liebsten schon vor Ende dieser Woche dichtmachen. Skeptisch ist die Lehrerschaft hingegen bei der Variante Fernunterricht. 64,9 Prozent sind dagegen.

Eine allfällige Verlängerung der Ferien müsste genutzt werden, damit das Virus nicht mehr derart ungehindert in den Schulen zirkulieren kann wie heute: Der Schutz vor Covid-19 müsste bei Wiederaufnahme im Januar verbessert sein. LVB-Vizepräsident Philipp Loretz fordert «endlich CO₂-Geräte in jedem Schulzimmer», damit gezielt gelüftet werden könne, dazu Luftfilter für die Klassen des Kindergartens und der Primarschule. Nötig sei zudem, dass die Lehrerschaft schnellstmöglich Zugang zu Booster-Impfungen erhalte.