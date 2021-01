Wieder Schelte vom Bundesgericht – Baselbieter Kantonsgericht fiel in Lausanne zweimal durch In der Angelegenheit Härtefallbeiträge an die Liestaler Sozialhilfekosten muss die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht ein drittes Mal urteilen. Thomas Gubler

Das Baselbieter Kantonsgericht muss in einem Liestaler Fall nachsitzen. Foto: Nicole Pont

Dass ein Kantonsgericht mitunter vom Bundesgericht gerügt wird, ist in einem Rechtsstaat normal und spricht für eine funktionierende Justiz. Dass eine letzte kantonale Instanz jedoch in der gleichen Sache gleich zweimal von Lausanne zurückgepfiffen wird, ist dagegen eher selten. Genau das ist der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Baselbieter Kantonsgerichts aber passiert. Bezüglich des Gesuchs der Stadt Liestal um kantonale Härtefallbeiträge an ihre hohen Sozialhilfekosten muss die VV gemäss einem dieser Tage publizierten Bundesgerichtsurteil nun ein drittes Mal beraten. Grund: Beim zweiten Urteil des Kantonsgerichts hatte ein Richter mitgewirkt, der gleichzeitig Gemeinderat war.