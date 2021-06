Corona-Impfung am Papitag – Baselbieter Impfzentrum weist Mann mit Baby ab Während Eltern ihre Babys in Basel-Stadt an den Impftermin mitnehmen dürfen, ist das im Landkanton aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Lisa Groelly

In Basel-Stadt können Impfwillige problemlos mit einer Begleitperson zum Termin erscheinen. Foto: Dominik Plüss

Samuel Bonfanti will am Dienstagnachmittag den Termin für seine erste Corona-Impfung wahrnehmen. Er hat diese extra auf einen Tag verschoben, an dem er nicht arbeitet. Der 28-Jährige ist seit April mit einem forstwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen selbstständig erwerbend. Diesen Dienstag aber ist er zu Hause in Rümlingen und kümmert sich um seinen neun Monate alten Sohn.

Er macht sich also mit dem Fahrrad auf den Weg ins Impfzentrum Lausen. Das Baby reist im Veloanhänger mit. In Lausen angekommen, bindet Bonfanti seinen Sohn ins Tragetuch. Schon während er zum Eingang des Impfzentrums schreitet, wird er schräg angeschaut. Schliesslich kommt der Mann von der Einlasskontrolle auf ihn zu und teilt ihm mit, dass er mit seinem Baby nicht reingehen dürfe.