Corona-Flop in Langenbruck – Baselbieter Impfoffensive findet nur fünf Impfwillige Die Zahl der gegen Covid-Geimpften soll nach oben. Der Kanton Baselland geht mit der Spritze in die Dörfer hinaus, erhält aber erst einmal wenige Oberarme gezeigt. Ein Augenschein in Langenbruck. Daniel Aenishänslin

«Erfolgreiche Impfaktion» im Baselbiet: Das mobile Impfteam hat in Langenbruck fünf Menschen gefunden, die sich gegen Corona impfen lassen wollten. Foto: Ela Çelik

Der Kanton tritt aufs Gaspedal, seine Walk-in-Impfungen gegen Covid-19 kommen aber nur stockend in die Gänge. Zum Auftakt in Langenbruck sind es fünf Personen, die sich für eine Dosis Comirnaty von Pfizer-Biontech entscheiden. In der Mehrzweckhalle sorgt ein rund zehnköpfiges mobiles Impfteam für das Wohl der fünf Neugeimpften. Pascal Zühlke, Mediensprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, bewertet die Aktion dennoch als erfolgreich. «Jede weitere verabreichte Impfung kann als Erfolg gewertet werden», sagt er auf Anfrage, «es ist uns bewusst, dass ab jetzt jede weitere Impfung mit verhältnismässig grösserem Aufwand verbunden ist. Trotzdem soll versucht werden, mit diesem Angebot noch mehr Leute zu einer Impfung zu motivieren.»