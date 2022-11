Liestal – Baselbieter Heimatschutz lobt Urteil im Falle der Sprengstofffabrik Cheddite Letzte Woche billigte das Kantonsgericht Baselland einstimmig eine Beschwerde des Baselbieter Heimatschutzes gegen den Abriss von alten Fabrikgebäuden im Heidenloch. Simon Erlanger

So hätte die Überbauung des Areals der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite bei Liestal bald aussehen sollen. Doch dann billigte das Baselbieter Kantonsgericht eine Beschwerde gegen den Abriss alter Werkgebäude. Visualisierung: Archiv Tamedia / Diener & Diener Architekten / Losinger Marazzi

Das Urteil des Kantonsgerichtes Baselland bezüglich des Liestaler Cheddite-Areals sei wegweisend. Das schreibt der Baselbieter Heimatschutz in einer Medienmitteilung am Dienstag. Mit dem Entscheid kann das Areal im Heidenloch weiterhin nicht überbaut werden. Für den Heimatschutz und das von ihm vertretene öffentliche Interesse sei das ein Sieg.

Streit geht in die nächste Runde

Das Kantonsgericht Baselland hat am Mittwoch das Verwaltungs- und Wohngebäude der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite als schützenswert erachtet, dessen Abbruch dadurch verhindert und den 2017 verabschiedeten Quartierplan der Stadt Liestal für vier Wohnblöcke aufgehoben.

Der Baselbieter Heimatschutz hatte gegen den Quartierplan beziehungsweise den Abriss des alten Verwaltungsgebäudes Beschwerde erhoben, die vom Kantonsgericht einstimmig mit fünf zu null Stimmen gutgeheissen wurde.

Mit dem Urteil des Kantonsgerichts geht der Streit um die Zukunft des Areals der ehemaligen Sprengstofffabrik, welche die Produktion vor über 40 Jahren eingestellt hat, in eine nächste Runde.



Gegenleistung der Investoren gefordert

«Jede Umzonung einer Gewerbebrache in eine Wohnzone bedeutet ein materielles Geschenk der Öffentlichkeit an die Eigentümerschaft, insbesondere wenn durch einen Quartierplan eine Verdichtung gegenüber der Regelbebauung ermöglicht wird und sogar erwünscht ist», so der siegreiche Heimatschutz am Dienstag. «Für dieses Geschenk in Form einer höheren Ausnützung, das heisst eines höheren Gewinns der Investoren, darf die Öffentlichkeit eine Gegenleistung fordern, in materieller oder immaterieller Form.»

Der Baselbieter Heimatschutz besteht nun auf dem Erhalt der auf dem Areal stehenden Verwaltungs-und Fabrikgebäude und auf deren Einbezug in eine neue Planung. Das sei von öffentlichem Interesse.

Nun gelte es, das Urteil umzusetzen: «Das Gericht empfahl der Stadt und den Investoren, mit dem Baselbieter Heimatschutz zusammenzuarbeiten, um in der nun notwendigen Neuplanung den Interessen der Öffentlichkeit gerecht zu werden», so der Heimatschutz.



