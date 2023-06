Abstimmungskampf um Postneubau – Baselbieter Heimatschutz kritisiert den Neubau der Post in Liestal Das Gebäude sei zu massiv und gegenüber dem Bahnhofsplatz und der Liestaler Altstadt zu dominant. Ausserdem werfe es zu viel Schatten. Simon Erlanger

Der Neubau der Post füge sich harmonisch in die Umgebung am Orisbach ein, sagt die Schweizer Post als Bauherrin in Liestal. Der Baselbieter Heimatschutz ist nicht überzeugt. Visualisierung: zvg

Wer den Liestaler Bahnhof besucht, begegnet einer gigantischen Baustelle. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Rund um den Bahnhof gesellen sich zu den in den letzten Jahren entstandenen gewerblichen Grossbauten weitere hohe Häuser. Liestal verändert sein Gesicht. Die Immobilienbranche boomt. Diesem Boom möchte sich auch die Schweizerische Post anschliessen.

Das in die Jahre gekommene Postgebäude beim Bahnhof soll verschwinden und Platz machen für einen Bau mit insgesamt zehn Etagen, der Wohnungen, Büros, Geschäfte und eine Postfiliale beherbergen soll, so die Post. Der Neubau füge sich harmonisch in die Umgebung am Orisbach ein: «Der Postneubau, das Bahnhofsareal und der entstehende öffentliche Park neben der Allee bilden eine Schlüsselstelle in der Stadtentwicklung von Liestal», heisst es auf der Website von Post Immobilien. Mit dem Neubau des Postgebäudes biete sich für die Stadt Liestal die Chance, die Allee am Orisbach zu einem attraktiven Begegnungs- und Aufenthaltsort aufzuwerten und die Verbindungen zwischen Bahnhofsareal und Stedtli neu zu gestalten.

Der Baselbieter Heimatschutz (BLHS) sieht das anders. In einer Stellungnahme am Dienstag betont er, dass es im von der Stadt angenommenen «Quartierplan Orisbach» im Wesentlichen nicht um die Renaturierung des Orisbach, die Neugestaltung der Allee und um einen neuen Park gehe, sondern um den Postneubau.

Massiver Eingriff in das Ortsbild

Dieser bringe aber eine massive städtebauliche Veränderung. Diese sei in den Medien bis anhin kaum, aber der Postneubau, kritisieren die Heimatschützer: «Dabei ist das zehngeschossige Gebäude ein riesiges Volumen gegenüber der historischen Altstadt Liestals. Vom Bach aus mit drei Geschossen als Sockel und sieben Obergeschossen verändert dieser Neubau das Stadtbild massiv. Aus der Fussgängerperspektive überragt das Gebäude vom Postplatz aus die Nachbarn Palazzo und das Gericht um beinahe das Doppelte, auf engstem Raum», so Georg Stebler vom Heimatschutz.

Wie hoch und wie breit wird das neue Postgebäude? Zu hoch und zu breit, sagt der Baselbieter Heimatschutz im Vorfeld der Abstimmung zum Quartierplan im Herbst. Skizze: zvg/Baselbieter Heimatschutz (BLHS)

Die Kritik richte sich nicht gegen die Architektur, sondern gegen die Dimensionen des Neubaus. Bei der Festlegung der Gebäudemasse sei offenbar dessen Bezug zu Postplatz und Altstadt negiert worden, so der Baselbieter Heimatschutz. Man habe das Ortsbild vernachlässigt. Ausserdem werde der Klotz im Winter einen massiven Schatten auf die darunterliegende Allee werfen. «Die schützenswerte Parkanlage verliert dadurch ihre Funktion als ganzjährig nutzbarer städtischer Aussenraum für die Bevölkerung», so die Heimatschützer.

Vor der Abstimmung zum Postgebäude im Herbst sei nun ein reales Bild des Baus gefordert, damit die Stimmberechtigten wüssten, über was sie entscheiden. So sei der Neubau anhand von Profilstangen zu markieren. Ausserdem will der Baselbieter Heimatschutz Klarheit bezüglich der Nutzung des Erdgeschosses und fordert eine öffentliche Auflegung des Quartierplans.

Ende Mai hat der Liestaler Einwohnerrat mit 31 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme abgesegnet. Im Herbst entscheidet dann noch das Liestaler Stimmvolk.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

